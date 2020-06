Erano attesi proprio in questi giorni in Italia, dovevano fare due date tra Milano e Padova, poi – come per tutti – anche i programmi di The Offspring e Lagwagon sono necessariamente dovuti cambiare a causa della pandemia globale da Covid-19.

Hub Music Factory li riporterà in Italia tra esattamente un anno, il prossimo 22 e 23 Giugno, nelle stesse città, Milano e Padova.

Rimanendo a questi tempi, gli Offspring si sono attivati durante questi mesi di cambiamenti epocali, prima lanciando un “quarantine contest” sul loro canale TikTok con i video dei fans che si dilettano in evoluzioni sullo skateboard (primo grande amore giovanile di tutti i componenti della band), poi suonando “Here Kitty Kitty”, una delle canzoni più controverse del chiacchieratissimo docuserie Netflix, “Tiger King”. Infine – solo pochi giorni fa, i punk di Orange County hanno preso posizione a fianco del movimento Black Lives Matter con un recente post su Facebook.