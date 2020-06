“Sul tema del personale dell’Agenzia Forestas avevamo da tempo evidenziato la assoluta priorità di avviare tutto l’iter necessario per il riconoscimento passaggio del nuovo inquadramento contrattuale nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, così come stabilito con le Leggi Regionali n. 43 del 19 novembre 2018 e n. 6 del 11 febbraio 2019, evidenziando come non bisognasse correre il rischio di arrivare all’avvio della Campagna Antincendio 2020 senza aver risolto il problema, così come invece è avvenuto”.

Così Massimo Zedda e Diego Loi, del gruppo Progressisti, componenti della I Commissione in Consiglio regionale che ha esaminato il provvedimento sul personale dell’Agenzia Forestas.

“Il CORAN, organo deputato in Regione Sardegna alla contrattazione collettiva per la negoziazione del comparto di contrattazione unico per il personale dell’Amministrazione e degli enti, è scaduto il 31 ottobre 2019, prorogato per altri due soli mesi, e nonostante i vari solleciti non risulta ancora insediato (esiste una delibera del 28 maggio 2020, la n. 27/42, ma non risulta ancora cliccabile). Un ritardo gravissimo che pesa fortemente in particolare sulla situazione dell’Agenzia Forestas, specialmente in un periodo così critico per la Sardegna per via del pericolo incendi”.

Secondo i due esponenti dei Progressisti si tratta di “un ritardo che vede la presentazione di una nuova proposta di legge che in emergenza prova a risolvere la forte criticità, ma che se ne porta immediatamente dietro altre: dai profili di illegittimità costituzionale al mancato coinvolgimento dei sindacati nella contrattazione”.

“Così si spiega il nostro voto di astensione – proseguono Loi e Zedda – ben sapendo che oggi la massima attenzione (ritenendo che l’unica condizione che può giustificare questo provvedimento è l’urgenza), deve essere rivolta alla lotta alla piaga degli incendi e ai danni incommensurabili che essi generano in Sardegna. E’ altresì vero che non possiamo non rilevare che si sarebbe dovuto fare con largo anticipo il tutto senza doversi trovare a discutere provvedimenti che mortificano il ruolo dei Sindacati e che possono risultare inefficaci e anzi controproducenti”.

“Non sono giustificabili ulteriori ritardi sul tema che riguarda il personale di Forestas, di fondamentale importanza per il ruolo che la stessa Agenzia svolge nei territori e per tutta la Sardegna per le attività antincendio”.