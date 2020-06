In queste ore, così come previsto, stiamo registrando un temporaneo peggioramento meteo. Peggioramento che si sta concentrando maggiormente sui settori centro meridionali, laddove è in transito una massa nuvolosa proveniente dal basso Mediterraneo. Nubi associate a un impulso moderatamente instabile, che difatti determina precipitazioni a carattere sparso. Localmente intense.

Ma fin dal pomeriggio ci aspettiamo un netto miglioramento, le schiarite inizieranno a prendere il sopravvento preannunciando un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione atteso tra sabato e domenica. Alta Pressione che poi, col passare dei giorni, prenderà nettamente il sopravvento portandoci in piena Estate.

Per quanto riguarda la giornata di sabato ci aspettiamo un temporaneo rinforzo del vento, dai quadranti occidentali, vento che localmente potrebbe raggiungere raffiche di forte intensità. Domenica avremo una graduale attenzione, anche se comunque un po’ di ventilazione occidentale continuerà a farsi sentire. Le temperature, che continueranno a mantenersi inferiori alle medie stagionali, sono attese in graduale rialzo ma per il momento non avremo alcun eccesso di caldo.

Il caldo, quello vero, potrebbe arrivare soltanto a cavallo tra fine giugno e i primi di luglio, ma ovviamente avremo modo e tempo di riparlarne.

In collaborazione con Meteo Sardegna