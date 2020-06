Scritte ingiuriose e diffamatorie nei confronti del sindaco di Villagrande Striasali, in Ogliastra (Nuoro), Alessio Seoni, sono apparse nella notte tra mercoledì e giovedì nel muro perimetrale della sede distaccata del Comune, nella frazione di Villanova. La notizia si è diffusa solo ieri notte dopo che il primo cittadino, ha sporto denuncia ai Carabinieri del paese, che hanno avviato le indagini.

“Infame”, “comunisti porci”, “Villanova dove sei” è il tenore delle scritte, ma anche una croce e frasi per deridere il primo cittadino, scritte con le bombolette spray in rosso e in azzurro. Un gesto che arriva a un anno esatto dall’elezione di Seoni alla carica di sindaco del paese.

“Francamente non credo ci sia nessuna correlazione con l’anniversario – ha detto all’ANSA il primo cittadino – Ritengo le scritte una cretinata anche se certamente non bisogna sottovalutare perché potrebbero essere l’espressione di una forma di disagio. Spiace che arrivino in una comunità tranquilla che non ha bisogno di inutili tensioni, specie in questo periodo in cui ci sono mille problemi per la pandemia. Per quanto mi riguarda – conclude il sindaco – rispondo con il lavoro di tutti i giorni, come faccio da un anno a questa parte”.

Immediata la solidarietà e la vicinanza a Seoni dei sindaci ogliastrini: “Le ingiurie fanno sempre male, e bisognerebbe mettersi dalla parte di chi le riceve per capirne la gravità” commenta il sindaco di Baunei e consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias. “La cosa più triste quando ti candidi dalle nostre parti, non è subire un attentato ma metterlo nel conto e vivere sperando che ciò non accada. È una consapevolezza, quasi rassegnazione, che fa riflettere sulla solidità della democrazia e sul suo futuro nei piccoli paesi” è la riflessione del sindaco di Arzana Marco Melis.

“Il Presidente e il Comitato esecutivo di Anci Sardegna anche a nome della comunità degli amministratori sardi esprime la propria vicinanza ad Alessio Seoni sindaco di Villagrande Steisaili per le scritte minacciose subite nelle scorse ore”. E’ il messaggio del presidente dell’Anci Emiliano Deiana, a Franco Seoni per le scritte diffamatorie che sono apparse sui muri del Comune del Nuorese.

“Nel corso di una lunga telefonata – ha scritto Deiana su Facebook – ho espresso al sindaco di Villagrande la solidarietà di tutti sindaci e lo ho invitato ad andare avanti a testa alta nell’amministrazione della cosa pubblica. Nel pur comprensibile turbamento non si può cedere il passo ai violenti e agli incivili: Anci Sardegna non lascerà solo il sindaco Seoni garantendo la massima collaborazione durante il mandato amministrativo in corso” conclude Deiana.