Un passeggero del volo 1263 da New York a Dallas dell’American Airlines ha rifiutato di indossare la mascherina nonostante i ripetuti inviti da parte del personale dell’aeromobile. All’ennesimo ‘no’, il passeggero è stato fatto scendere a terra.

E’ il primo incidente noto di questo tipo, da quando le compagnie aeree hanno annunciato misure rigorose sull’uso della maschera durante il volo. Lo rende noto un comunicato del vettore statunitense, come riferisce la Cnn.

Nonostante indossare la mascherina sugli aerei non sia obbligatorio, le compagnie – inclusa la American Airlines – hanno comunque istituito delle proprie regole di condotta in merito per la salvaguardia della salute dell’equipaggio e e dei passeggeri.

Una volta fatto scendere, l’uomo ha deciso una volta per tutte di collaborare accettando di indossare il dispositivo di protezione e di rispettare le politiche di sicurezza sanitaria dell’American Airlines.

L’uomo avrebbe poi commentato: “Questo è folle. Assolutamente folle. Non abbiamo nemmeno più scelta.”