“Grazie a una signora che l’ha segnalata i carabinieri sono intervenuti immediatamente. Sta bene e a casa”. Buone notizie: Chiara Ibba, la tredicenne scomparsa in queste ore, è stata ritrovata. A Darne notizia sui social è la madre della ragazza.

“Ora ho vissuto ciò che spesso leggo sui quotidiani” raccolta la madre in un post, “e, credetemi, non ci sono spiegazioni. Ringraziamo solo Dio che non abbia subito nessun danno. Grazie a tutti”.

