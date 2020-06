A neanche un mese dal precedente incontro Christian Solinas convoca un nuovo vertice di maggioranza. La riunione con i coordinatori delle forze politiche del centrodestra è in programma alle 18.30 a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Regione. Lo conferma il coordinatore regionale della Lega, il deputato Eugenio Zoffili.

Al momento non è definito un ordine del giorno. Di sicuro, dichiara il parlamentare di Erba, “io porrò ancora una volta la questione legata al turismo: la Lega chiede di accelerare per una campagna di comunicazione necessaria a promuovere in Italia e all’estero la Regione sarda in questi mesi estivi ma anche negli autunnali: serve uno spot breve anche da rilanciare sui social”. Inevitabile, anche se non confermato, un passaggio sullo strappo di ieri in maggioranza che ha messo a rischio la proroga del piano casa in scadenza il 30 giugno.