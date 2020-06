È uscito di casa in mezzo alla notte mentre i genitori dormivano. Protagonista della vicenda, un bambino di appena tre anni.

Una volta per strada, il piccolo è andato in giro per San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Per fortuna è stato notato da una donna a circa un chilometro da casa che subito ha avvisato i carabinieri.

È successo verso le tre del mattino: il bimbo è riuscito ad aprire il portone di casa dopo essere salito sopra uno sgabello. La donna che ha avvisato i militari lo ha visto, fermo sulla pista, infreddolito e in pigiama.

Soccorso dai carabinieri e portato in caserma, dopo circa mezz’ora è stato riportato a casa. I genitori erano ancora addormentati e inconsapevoli di quanto accaduto.