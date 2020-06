“Nessuna spaccatura in maggioranza. Ieri la commissione è stata rinviata solo perché si sono sovrapposte due sedute e mancava il numero legale”. Così il presidente della commissione Urbanistica Giuseppe Talanas (Forza Italia), che gli alleati del Psd’Az hanno indicato come responsabile di aver messo a rischio la proroga di sei mesi del Piano casa e l’interpretazione autentica del Ppr finalizzata alla realizzazione della quattro corsie Sassari-Alghero.

“Qualcuno dovrebbe esercitare il proprio ruolo in modo più produttivo senza fare false accuse – dice oggi l’azzurro replicando al capogruppo sardista Franco Mula – io non ho rinviato la commissione per oscuri motivi, ma soltanto perché da solo non avrei potuto tenerla, dato che i componenti erano tutti impegnati in commissione Autonomia”.

“Sin dal primo momento mi sono occupato dei sardi – assicura – il Piano casa scade il 30 giugno, il problema è la norme di interpretazione autentica del Ppr sulla quale sono stati presentati 1.500 emendamenti dall’opposizione: io sono disponibile a lavorare anche sabato e domenica per portare in Aula il provvedimento nei tempi utili per la proroga”.