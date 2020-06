Nelle ultime 24 ore l’Argentina ha registrato un record di 2.000 contagi, per un totale dall’inizio della pandemia da coronavirus di 37.510 casi, che rappresenta un tasso di 82,7 casi per 100.000 abitanti. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa Telam. Nello stesso periodo, 41 persone sono morte portando il totale generale dei decessi a 954, che costituisce un tasso di mortalità di 20,9 per milione di abitanti.

Le autorità sanitarie argentine hanno inoltre sottolineato che la pandemia si è ormai concentrata soprattutto nell’agglomerato urbano di Buenos Aires e nella provincia.

Infatti, degli ultimi 1.958 casi, ben 1.106 sono stati registrati nella provincia di Buenos Aires, e 692 nella capitale.

In giornata è previsto un vertice fra i governatori di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, e quello della provincia, Axel Kicilioff, per studiare eventuali misure più stringenti per frenare l’evoluzione del Covid-19. L’attuale meccanismo di isolamento, denominato ‘fase 2’, è in vigore fino al 28 giugno, ma già da ora a causa della crescita dei contagi nella capitale e in provincia, da oggi sono state disposte misure più rigide di controllo dei trasporti pubblici, riservati unicamente a persone munite di specifica autorizzazione.

Per quanto riguarda poi le attività di jogging, che hanno suscitato polemiche, continuano ad essere autorizzate, ma potranno essere praticate di sera, a partire dalle 19, a giorni alterni, a seconda dell’ultimo numero pari o dispari della carta d’identità.