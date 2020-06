Il presidente del Cagliari calcio Tommaso Giulini ha inviato una lettera al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, al governatore Christian Solinas e ai vertici del calcio nazionale, Gabriele Gravina (Figc) e Paolo Dal Pini (Lega), nella quale chiede che venga riaperta la Sardegna Arena.

Questa missiva non è altro che l’ufficializzazione della richiesta informale di Giulini, di prendere in considerazione la proposta prima prima della fine del torneo.

Il ragionamento è basato sugli ultimi dati epidemiologici dell’isola: secondo Giulini, nelle regioni quasi Covid free come la Sardegna si possono trovare delle soluzioni per aprire le porte ai tifosi, naturalmente nel rispetto delle regole a tutela della salute di tutti.Non è un problema di incassi: per il presidente del Cagliari la presenza del pubblico è necessaria sia dal punto di vista sportivo, sia sotto il profilo sociale.

Nella lettera si richiamano le indicazioni del presidente della Fifa Gianni Infantino, favorevole a una progressiva riapertura degli stadi, e si ricorda che già dal 15 giugno c’è stato l’ok per l’ingresso di un numero limitato di spettatori al cinema e teatro.