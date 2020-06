Nell’Isola le elezioni comunali si terranno molto probabilmente a ottobre, comunica l’assessore degli Enti locali Quirico Sanna, mentre si voterà il 20 settembre per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per assegnare il collegio del nord dell’Isola per il Senato rimasto vacante dopo la morte della senatrice Vittoria Bogo Deledda.

“Su questa materia infatti – sottolinea l’esponente della maggioranza – noi abbiamo competenza esclusiva”. Il 5 maggio il Consiglio regionale ha approvato una leggina che fissa la tornata amministrativa in una domenica compresa tra il 24 ottobre e il 29 novembre 2020. Quindi, considerato che anche Anci e Cal spingono per il voto a ottobre, le Comunali potrebbero tenersi anche nell’ultima domenica del mese.

“Le ragioni per far valere la nostra Autonomia ci sono tutte – argomenta l’assessore Sanna – visto che per la Sardegna è molto difficile organizzare una campagna elettorale nei mesi estivi, inoltre è intenzione della Regione puntare sul mese di settembre sotto il profilo del turismo”.