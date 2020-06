“Ancora una volta un nostro collega diventa il bersaglio del malessere che si annida nelle nostre comunità”, lo ha dichiarato il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) Andrea Soddu, esprimendo la sua solidarietà nei confronti del primo cittadino di Villagrande Strisaili Alessio Seoni, oggetto di scritte ingiuriose comparse sui alcuni muri del paese.

“Un gesto che potrebbe essere una bravata o l’opera di qualche mitomane ma che non va sottovalutato perché ci richiama a quel triste fenomeno degli attentati agli amministratori, spesso lasciati soli a fronteggiare i problemi dei nostri paesi. Amministrare le nostre comunità è un onore e un dovere ma non lo si può fare con la percezione di vivere in trincea – e conclude Soddu – chiediamo allo Stato e alla Regione il massimo sostegno per farci lavorare in sicurezza e per arginare il diffuso malessere che a volte sfocia in episodi come questo. Atti vili che non vanno mai giustificati ma condannati con massima fermezza”.

