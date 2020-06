Chiede un porto sicuro la nave Sea-Watch 3 dopo il terzo soccorso in mare in 24 ore. L’equipaggio è esausto e ci sono oltre 200 persone da far sbarcare.

“La scorsa notte Sea-Watch 3 ha soccorso 46 persone da un’imbarcazione in difficoltà la cui presenza era stata segnalata alle autorità competenti da Watch The Med – Alarmphone. Siamo arrivati appena in tempo, mentre l’acqua iniziava a entrare nell’imbarcazione. Siamo felici di avere portato queste persone in salvo sulla nostra nave. Con loro, il numero dei naufraghi a bordo è salito a 211. Sia loro che i membri del nostro equipaggio sono esausti. Abbiamo bisogno subito di un porto sicuro!”

Sono queste le parole scritte dai membri di Sea-Watch dopo il terzo soccorso in mare in 24 ore. Ed ora chiedono aiuto e un porto sicuro dove poter attraccare e far sbarcare i migranti soccorsi e strappati dalla morte.