Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, in via Stazione nel comune di Villamassargia per l’incendio di un’abitazione.

Sul posto si è tempestivamente recata la la squadra “5A” del distaccamento di Iglesias e la squadra “6A” del distaccamento Carbonia, intervenute con due APS (autopompa serbatoio) e il supporto di un’autobotte e un carro autorespiratori, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura e l’area circostante.

Poco prima dell’arrivo dei pompieri si è verificata l’esplosione di una bombola di GPL che fortunatamente non ha coinvolto gli operatori nè persone nelle vicinanze, una seconda bombola è stata poi localizzata, portata all’esterno in sicurezza e raffreddata.

Una donna è rimasta lievemente intossicata dai fumi che si sono sprigionati da alcuni arredi ed elettrodomestici di una veranda adibita a cucina, ed è stata affidata agli operatori sanitari inviati sul posto dal servizio di emergenza del 118 con un’ambulanza.

Le probabili cause del rogo sono da ricercare in una friggitrice in funzione.

Un secondo intervento si è reso necessario per gli operatori del Vvf sempre nella stessa via circa mezz’ora dopo, a causa di un altro incendio sviluppatosi in un’altra abitazione distante circa 100 metri dal luogo del primo intervento sempre divampato in una cucina. Le fiamme sono state prontamente spente da una delle squadre che stavano già operando nelle vicinanze e sono in fase di accertamento le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di legge.