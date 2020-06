Arriva da Group Y, un insieme di imprese a gestione familiare che lavorano nel settore del turismo nautico sostenibile, l’offerta-premio per medici e infermieri potranno godersi una vacanza gratis in Sardegna, su barche a vela.

“La vacanza a vela rappresenta una forma evoluta di turismo nautico esperienziale che per i nostri ‘eroi’ speriamo possa diventare anche terapeutico”, spiega in un comunicato la Group Y, che propone ai sanitari una formula “Sea-Gampling” a stretto contatto con la natura.

“Dopo quasi 3 mesi dall’inizio della pandemia Group Y vuole ringraziare tutti i medici e gli infermieri che hanno salvato vite prestando il loro servizio durante la pandemia in qualsiasi parte del mondo – continuano gli operatori turistici – Per questo lanciamo la campagna Vacanza a vela gratuita per medici e infermieri a bordo delle nostre imbarcazioni, nello scenario incantevole della Sardegna”.