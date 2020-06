Ripartono i voli su Cagliari delle compagnie aeree low cost: nelle ultime 24 ore sono stati inaugurati il volo di Air Dolomiti Cagliari-Firenze, che è una nuova rotta e riattivati i collegamenti con Verona e Venezia di Volotea.

Questa domenica ripartiranno anche i voli con Ryaniar. L’operativo da e per l’aeroporto di Cagliari-Elmas include sia le destinazioni nazionali di Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste, sia quelle internazionali di Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Düsseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia, che saranno operative dal 25 giugno in poi, come previsto dall’ordinanza del presidente della Regione.