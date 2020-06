La succursale n.2 di Poste italiane di via Ballero a Nuoro, che era stata chiusa durante il lockdown per la pandemia, non è stato riaperto, generando notevoli disagi ai cittadini.

L’ufficio postale in questione serve una zona popolosa del centro città e a seguito della chiusura protratta sono arrivate diverse segnalazioni al sindaco Andrea Soddu, che ha deciso di scrivere al responsabile dei rapporti istituzionali di Poste Italiane per chiedere la tempestiva riapertura dell’ufficio.

“La succursale in questione – spiega Soddu – serve un’area assai estesa della città e la popolazione che vi risiede è per lo più anziana ed è costretta a effettuare lunghi tragitti per raggiungere la sede postale più vicina. Sede in cui si riversano tante persone – sottolinea il sindaco – e dove vi sono problemi di tempistica di servizio e lunghe code che non giovano al rispetto dei protocolli sanitari richiesti”.