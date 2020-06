Il traghetto “Bonaria” della Grimaldi Lines, interessato da un principio di incendio sviluppatosi sul semirimorchio di un camion frigo, nel garage della nave nella serata di giovedì 18 giugno all’arrivo della nave a Livorno, potrà ripartire questa notte dal porto di Olbia, ma con capienza ridotta.

La capitaneria di porto ha effettuato i controlli sui sistemi di sicurezza, ma tutto era in ordine e ha quindi convalidato i certificati, cosicchè il traghetto potrà riprendere il mare alle 22.30. A causa dell’incidente di ieri sera, però, la nave dovrà viaggiare con alcune limitazioni: interdetta l’area del ponte verso l’estrema prua, in corrispondenza della zona dove ieri si è sviluppato l’incendio. Questo comporterà la perdita di circa 20 posizioni per semirimorchi nel garage.

Intanto, continua l’inchiesta amministrativa, in stretta collaborazione con la Procura di Tempio, per conoscere l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al termine di tutti gli accertamenti la capitaneria potrà confermare o meno l’ipotesi ritenuta al momento più probabile, ossia quella che all’origine dell’incendio ci sia un corto circuito sul semirimorchio. Già da questa mattina i rilievi effettuati dai tecnici e ispettori della Guardia costiera, dei vigili del fuoco e dell’autorità nazionale Rina, hanno potuto verificare che ieri i sistemi di sicurezza e la macchina dei soccorsi hanno funzionato alla perfezione, evitando che il rogo si estendesse agli altri mezzi custoditi nel garage e ad altre parti della nave.

