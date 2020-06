Roberta Zanda, 25 anni, si è laureata a Domusnovas a distanza, a causa delle regole imposte dall’emergenza sanitaria, ma è iscritta all’Universitá di Madrid e ha discusso la tesi in odontoiatria nella sala consiliare del suo comune.

Il covid-19 ha obbligato molte universitá, tra cui quella di Madrid, a misure straordinarie, come le lauree online. E oggi Roberta ha potuto presentare la sua tesi in rigenerazione ossea grazie alla Luted (libera università della terza età di Domusnovas) che ha organizzato tutto con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Roberta Zanda aveva lasciato la Sardegna subito dopo il liceo per studiare in Spagna.

Ma nei mesi scorsi è tornata nell’isola preoccupata per il diffondersi del Covid anche a Madrid. Non ha interrotto gli studi e ha continuato a Domusnovas la stesura della tesi grazie alla possibilità di rimanere in contatto telematico con l’Università della capitale spagnola. Oggi la fine del percorso con il conseguimento della laurea.