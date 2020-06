La protesta per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla Polizia durante l’arresto a Minneapolis, sbarca anche a Sassari.

Centinaia di persone, tra cui molti giovani, si sono radunati in Piazza Italia dalle 18 sotto l’egida del movimento “Black Lives Matter” (letteralmente “le vite nere contano”), per gridare “NO” al razzismo. Con l’hashtag “#blacklivesmatter” i ragazzi hanno rilanciato la protesta sui social.

“Vogliamo unirci al grido mondiale regalando una chiave di lettura contestualizzata al territorio e alle sue lotte è proprio in Sardegna che realtà, come il Cpr di Macomer, che violano i diritti umani, trovano terreno di approdo mentre vengono invece accantonati progetti virtuosi come lo Sprar di Sassari (che proprio a giugno giungerà purtroppo alla sua fine)”, avevano scritto i promotori nella nota stampa di promozione dell’evento.

