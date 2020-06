Intervento dei Vigili del fuoco nel comune di Quartu Sant’Elena per l’incendio di rotoballe di fieno, un canneto e vegetazione, vicino ad una struttura agricola, in località Medau Su Cramu.

I pompieri stanno intervenendo con tre automezzi e sette operatori per spegnere le fiamme ed effettuare la bonifica da focolai residui, per poi mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche due squadre di volontari della Protezione civile impegnate nel circoscrivere il rogo.