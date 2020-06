Sabato 20 giugno le Mascherine Tricolori arriveranno a Roma da tutta Italia per la loro prima manifestazione nazionale.

L’appuntamento è in piazza Bocca della Verità dalle 16.

Si tratterà, dicono gli organizzatori, della prima manifestazione nazionale del movimento spontaneo nato durante il lockdown contro la dittatura sanitaria che ha messo in ginocchio L’Italia e gli italiani.

Per le Mascherine Tricolori sarà l’ottavo sabato consecutivo in piazza, ma questa volta saranno in migliaia a ritrovarsi alle 16 alla Bocca della Verità per urlare la loro rabbia contro il governo.