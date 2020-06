La consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Carla Cuccu ha presentato una nuova interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu sulle problematiche che ancora affliggono l’ospedale “Paolo Merlo” di La Maddalena.

«Nonostante sia stato scongiurato il ridimensionamento dell’ospedale – ha dichiarato Carla Cuccu – continua a persistere la carenza sia del personale medico, dove risultano ancora vacanti 3 posti nel reparto di medicina, altrettanti in quello di anestesia e 1 al Pronto Soccorso, che di quello paramedico».

Inoltre, prosegue l’esponente pentastellata, «il reparto Dialisi, dotato di otto macchine, funziona soltanto tre giorni alla settimana tramite personale proveniente da Olbia, non essendo stato neanche sostituito l’unico medico presente sino al 2019 (a seguito di collocamento in quiescenza), nonostante l’organico previsto di tre unità». Problematiche che, per Cuccu, potrebbero amplificarsi in vista dell’arrivo dei turisti.

«Solinas e Nieddu – sottolinea la consigliera regionale – devono assicurare al Paolo Merlo una autonomia dimensionata alle esigenze del territorio e comunicare se il Pronto Soccorso abbia ripreso la sua totale operatività e se sarà implementato». Cuccu chiede anche che venga affrontato al più presto il problema della carenza del personale, dell’ampliamento dell’orario del servizio dialisi e la riattivazione del progetto “Dialisi Vacanze”.