Tradizione e innovazione si incontrano all’Osteria del Forte, la nuova realtà in città dove intraprendere un autentico viaggio nei sapori alla scoperta dei grandi classici della tradizione culinaria italiana, reinterpretati con sapiente maestria in chiave contemporanea. Un ambiente esclusivo, caratterizzato da eleganti interni in stile classico, riorganizzati nel completo rispetto delle nuove normative di sicurezza, ed esclusivi dehors, nella scenografica cornice del nuovo Palazzo Doglio e della sua Corte.

Una location d’eccezione dove trascorrere diversi momenti della giornata, dalla colazione, al pranzo e la cena, che a partire da domenica 21 Giugno andrà ad arricchire ulteriormente la sua esclusiva proposta con il brunch, un appuntamento da non perdere dove scoprire le più svariate declinazioni del gusto. Si comincia con un ricco buffet dedicato ai grandi classici italiani per poi andare alla scoperta della cucina internazionale con una proposta di piatti ogni settimana diversa, in grado di soddisfare le più alte aspettative.

Grande passione, esperienza, creatività e attenta valorizzazione dei prodotti locali sono gli ingredienti principali che caratterizzano il profilo dell’Executive Chef Alessandro Cocco, giovane promessa della cucina italiana. Cresciuto al Forte Village nella scuola dei grandi maestri della cucina internazionale, Gordon Ramsay e il tristellato Heinz Beck, Alessandro vanta inoltre diverse esperienze presso ristoranti come l’Hostellerie du Pas de l’Ours, il Ristorante Falken e il Bellevue di Chef Vissani.

Ad esaltare la proposta culinaria dell’Osteria del Forte, infine la ricca cocktail list di dell’American Bar con “i classici a modo nostro” del Barman Marco Madeddu, che negli ultimi anni ha lavorato al rinomato Claridge’s Hotel, nel centro di Londra e in quelle che si potrebbero definire le cattedrali londinesi dei cocktail per antonomasia, dalla Soho House alla Social Company in Pollen Street Social (ristorante stellato Michelin & Cocktail Bar).

Scopri L’Osteria del Forte e L’American Bar, presso Palazzo Doglio, in via Logudoro, 1, a Cagliari. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contatta il numero 070 64640