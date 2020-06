Uno dei luoghi più famosi e frequentati dai cagliaritani non esiste più. Le ruspe hanno ultimato i lavori di demolizione di camerini e laboratori del teatro Alfieri. Al posto dello stabile, che venne costruito negli anni sessanta e che contava più di 500 posti, ora sorgerà una palazzina.

L’Alfieri è stato ricordato in un post di Facebook dall’ex candidato al Consiglio comunale di Cagliari Michele Pipia. “Questo che non c’è più era un pezzo della mia vita, il Teatro Alfieri è stato “casa mia” per 33 anni. Mi sono sentito il bambino di “Nuovo Cinema Paradiso”, dal balcone della mia camera potevo sentire il rumore del proiettore e della macchina che riavvolgeva le pellicole. A Natale si vedeva i film della Disney e il primo film proiettato con il Dolby è stato Godzilla e sembrava di averlo in camera che spostava mobili”.

“Ho potuto conoscere – scrive Pipia – il Teatro con la T maiuscola. Tantissimi nomi e bellissimi spettacoli. Compreso “Piacere Rai1″ con Toto Cotugno e le Tate! A casa conservo due poltroncine dell’Alfieri. Insomma, non riesco a pensare che uno spazio del genere possa lasciare spazio a del cemento e asfalto. Oggi si è chiusa definitivamente quella finestra che, dal mio balcone, mi ha aperto un mondo. Sipario!”