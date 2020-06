Stintino turistica, aperta e accogliente. È lo slogan scelto dal piccolo Comune costiero dell’hinterland sassarese per dare il via alla Fase 3. “Da oggi al 3 luglio i piccoli e medi alberghi hanno programmato le riaperture in sicurezza, mentre sono già attivi il 90% dei b&b”, annuncia l’assessore comunale del Commercio, Angelo Schiaffino.

Gli operatori ricettivi di Stintino apriranno a scaglioni e cercheranno di lasciarsi alle spalle quasi quattro mesi di chiusura. “Lo spirito della ripresa è quello giusto e nessuno vuole gettare la spugna”, conferma Schiaffino dopo essersi confrontati con numerosi operatori. “La Stintino turistica è pronta ad accogliere i turisti – prosegue – gli operatori si sono impegnati per garantire delle vacanze sicure, nel rispetto delle misure e delle procedure anti Covid”.

Angelo Schiaffino si dice “orgoglioso per la caparbietà e la tenacia dei nostri operatori ricettivi, giocheranno un ruolo decisivo e fondamentale in una stagione turistica molto difficile”. Offerte, pacchetti straordinari, servizi extra, con bar e ristoranti aperti già dal 18 maggio. “Hanno aperto quasi tutti, e la loro riapertura è stata fondamentale per restituire luci, colore e vita alla nostra località e accogliere i clienti”, insiste l’assessore prima di riferire che ripartono anche le escursioni in barca e all’Asinara. «Diversi operatori saranno operativi già da questo fine settimana – continua Schiaffino – le prenotazioni sono ancora poche, perciò è da apprezzare il loro coraggio e la voglia di ripartire, così come tuttit gli stabilimenti balneari”. Dal canto suo il Comune sosterrà la ripartenza con la riduzione dei contributi fiscali, a iniziare dal rinvio per il pagamento del suolo pubblico, della Tari e della prima rata dell’Imu.