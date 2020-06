I consigli musicali con le frasi più belle

Musica e parole, un connubio perfetto! Nel secondo appuntamento di giugno il nostro affezionato Dj Who è pronto come sempre a parlarvi di artisti emergenti, ma anche di band con progetti musicali particolari e di alto profilo.

Ecco la playlist (anche su Spotify e Youtube):

1) Ogni bene, Valentina Parisse (Roma, 28) feat Space One (Piergiorgio Severi, Milano, 48)

Ma certe volte è meglio dimenticare

Un bicchiere per uscire e due per non tornare

2) Giroscopio, Peligro (Andrea Mietta, Milano, 28) Calibri

Ma lo sai che quelli come me non cascano mai

3) Winston, Zir0

Sparisci te che non mi servi più a niente

4) Nella pancia della Balena, Samuel Heron (Samuel Costa, La Spezia, 29) feat The Kolors (Gruppo Napoli)

Mi manca il gelato al gusto limone

Che in realtà non lo prendo mai

Ma ricorda il calore

Di quell’estate bollente

5) 24H, Margherita Principi (Fano, 21)

Un brivido lungo la schiena tu dici non fa per me

6) Disco Vérité, Joe Elle (Elisa Paschetta, Brà, 23) lemandorle (Gruppo)

Tra una cronaca nera e una cronaca rosa

tu mettiti in posa, tu mettiti in posa

il successo alla fine è una sala d’attesa

se ti passo davanti è per autodifesa.

7) 9.3, Mr. Rain (Mattia Balardi, Desenzano del Garda, 29)

Mi è bastato soltanto un minuto

Per incontrarti per caso

Un’ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri

Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni

Ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti

8) Ciclone, Elodie, Takagi e Ketra, Gipsy King, Mariah

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò

neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

9) Ma tu, Comete (Eugenio Campagna, Roma, 27)

Tu parlami di quello che non so

poi fammi ridere forte più forte di ieri

che se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo e lo vedi

tu parlami di quello che non ho

stavo finendo a parlare coi muri di casa

dentro lo schermo la faccia si incastra col cuore che trema ma tu

10) Senza di te, Mameli (Mario Castiglione, Milano, 24) Sierra (duo rap Roma)

Eravamo sui vagoni ad agosto verso ostia lido

Fumavamo pacchi d’ansia e dry sift tutto esaurito

Poi chi cambia spartito dice a te sei sparito

Il tuo nemico è il tuo amico che non è più tuo amico

11) Di notte, Mox (Marco Santoro, Roma, 30) Dente (Giuseppe Peveri, fidenza 44)

Di notte soltanto di notte

certa gente c’è soltanto di notte

che di giorno non gli vendono i cocktail

ora è lì, ora è là la felicità.

12) Maledetta, Giorgieness (Giorgia d’Eraclea, Sondio, 29)

Baciami più forte, ci brucerà la bocca Maledetta

Tutta questa voglia ci consuma ma non passa

13) Deja Vu, Resem Brady, Biste, Giacomo Deschi

Ma non c’è tempo per andare piano

14) Mani, Calabi (Andrea Rota, Bergamo, 32

Mani, mani, mani, mani

Penso solo alle tue mani

Rivoglio le tue mani che mi sfiorano le mani

E tu che mi dicevi: “Tieni a posto quelle mani”

15) Il cielo è perso, Pop X (Gruppo, leader Davide Panizza, Trento)

Vorrei incontrarti per strada che mi fai una carezza

Vengo a casa tua, ti prendo con dolcezza

16) Barriere, Holden (Joseph Carta, Roma, 20)

E tu sei l’unica che mi fa stare bene

Forse sto bene solo quando stiamo insieme, io e te

Superare le barriere lontani da quelle iene

17) Il posto che non c’è, Giuliana Cascone (Chiaromonte Gulfi, Ragusa, 17)

Le luci di questa città mi parlano di te

18) Scomparirò, Ugo Crepa (Ugo Pronesti, Marigliano, Napoli, 24)

Noi siamo prossimi al mai più stasera

Come due tossici all’ultima pera

19) Non esiste amore a Napoli, Tropico (Davide Petrella, Napoli, 35)

Mi hanno detto che la bellezza non la puoi toccare

Certe volte sogno il mare ed altre di volare

Non esiste amore a Napoli

Ma ho ancora i tuoi vestiti sul divano

E il segno di una sigaretta spenta sulla mano