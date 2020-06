Un anno di ‘aliga’ raccontata in foto è video. Lo ha pubblicato oggi Valerio Piga (collettivo S’Arrosa, facendo una sorta di punto della situazione a 365 giorni dalla prima foto scattata per immortalare cumuli di rifiuti e piccole e grandi discariche in città e nella periferia di Cagliari.

“Il 19 Giugno 2019 intorno alle 20 di sera – scrive – veniva proclamato ufficialmente Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia. 33907 cagliaritani gli hanno dato fiducia, dopo una campagna elettorale improntata sulla questione dei rifiuti. Ai microfoni il neo sindaco delinea le emergenze. “Abbiamo già fatto un incontro con i dirigenti e i funzionari del servizio, uno con l’azienda. Ora si parte con quella grande opera di pulizia, di lavaggio delle strade, di eliminazione dei cumuli di rifiuti”, aveva annunciato Truzzu”.

“E’ passato un anno e la situazione è peggiorata – conclude Piga – un fallimento completo, sotto gli occhi dei cittadini. In un recente sondaggio una maggioranza bulgara dell’80% dei cittadini ha dichiaratamente smentito le parole di qualche giorno fa pronunciate dallo stesso sindaco che ha affermato: “Cagliari ora è migliore di come l’ho trovata”.