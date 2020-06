“Agire come sistema è essenziale”. L’ha dichiarato la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, intervenendo alla diretta Facebook organizzata dal Consorzio di tutela del pecorino romano Dop per festeggiare i suoi primi 40 anni.

Individuando la parola rilancio come chiave di volta, l’esponente del governo presieduto dal premier Conte ha rimarcato che “stiamo vivendo un passaggio delicatissimo, per cui servono impegno, determinazione, saper fare, essere e sentirsi pienamente sistema”. Secondo Bellanova “questi ultimi mesi hanno dimostrato come ogni singolo pezzo della filiera sia fortemente interdipendente uno dall’altro”. Per la ministra “questa esperienza non deve essere dispersa”.