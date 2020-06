Una doppietta di Samuel Di Carmine regala la vittoria al Verona contro un mai domo Cagliari. Mezzora di grande calcio per i gialloblù poi l’espulsione di Borini permette al Cagliari di tornare in gara e il gol di Simeone la riapre.

Il Cagliari nella ripresa attacca ma il rosso a Cigarini toglie le speranze ai sardi. In avvio Zenga, all’esordio ufficiale sulla panchina isolana, deve fare a meno di pedine importanti (su tutte Nainggolan e Joao Pedro) e si affida al rientrante capitan Ceppitelli con la coppia offensiva Pereiro-Simeone. Juric sorprende tutti. Il tecnico croato sceglie Empereur al posto di Gunter per guidare la difesa. A centrocampo è Badu, e non Veloso, a fare coppia con Amrabat. C’è il centravanti: Di Carmine gioca in attacco, supportato da Verre e Borini. Verona che parte alla grande. Dopo soli 30″ Cragno dice no a Lazovic protagonista dell’assist che al 13′ porta avanti i veneti grazie al guizzo di testa di Di Carmine. Verona travolgente con Lazovic che colpisce un incrocio dei pali a Cragno battuto.

Ma il Cagliari è in balia dell’Hellas e prima della mezzora una sassata di Di Carmine vale il raddoppio gialloblù. Un’assurda decisione del Var, rosso per Borini, ridà fiato al Cagliari. E i sardi rialzano così la testa. Assist aereo di Pellegrini e Simeone di sinistro trova la settima rete della sua stagione.

Cagliari a testa bassa nella ripresa con Zenga che inserisce tra le linee anche Birsa. Il Cagliari fa tanto possesso palla ma non sfonda e al 24′ Cigarini prende il secondo giallo riportando la sfida in parità numerica. Il Verona amministra così sono allo scadere.