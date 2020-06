Nella mattinata di oggi un 20enne cagliaritano mentre affrontava in auto la rotonda di via Is Mirrionis ha perso il controllo del mezzo e dopo aver scavalcato il cordolo spartitraffico ha invaso la strada nel lato opposto andando ad urtare su tre auto in sosta.

Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Municipale che ha sottoposto il giovame conducente all’esame alcolemico il quale è risultato positivo, pertanto gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.