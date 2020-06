Nel corso della tarda serata di ieri ad “Is Arenas” agro di Narbolia (Or) una donna 43enne di Norbello (Or) mentre effettuava delle faccende domestiche in casa, ha perso l’equilibrio dopo essersi sporta dal balcone al primo piano ed è caduta rovinando al suolo.

Prontamente soccorsa dal personale del 118 immediatamente allerta, la sfortunata è stata trasportata all’ospedale San Martino di Oristano dove poco dopo è morta a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Oristano.