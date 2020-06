La protezione civile della Sardegna ha diramato un’allerta per pericolo incendi in buona parte della Regione per la giornata di lunedì 22 giugno.

Le temperature alte e il forte vento favoriranno lo sviluppo di incendi pertanto si invita la popolazione alla massima attenzione e nel caso si dovessero vedere degli incendi di comunicarlo immediatamente ai due numeri dell’emergenza, il 115 o il 1515.