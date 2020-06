Il numero dei casi totali così sale a 238.499 dall’inizio della pandemia.

Rispetto a ieri i decessi registrati per Covid-19 sono 24, che aggiornano così il bilancio complessivo delle vittime a 34.634. Non si registrava un numero così basso di morti dallo scorso 2 marzo, quando i deceduti erano stati 11, durante la fase iniziale dell’epidemia. Oggi i decessi per Covid-19 sono avvenuti solo in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Il numero complessivo dei guariti sale invece a 182.893, con un aumento di 440 guarigioni nelle ultime ventiquattro ore.

Il numero complessivo di pazienti affetti dal Covid-19 è ad oggi di 20.972, in calo di 240 rispetto a ieri. Continua ad essere positiva la situazione negli ospedali: 148 sono i malati in terapia intensiva, con un decremento di 4 pazienti rispetto a ieri, mentre 2.314 persone sono ricoverate con sintomi, in diminuzione di 160 nell’ultimo giorno. 18.510 persone, pari all’88% delle persone attualmente positive al coronavirus, sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti.

Dei 224 nuovi casi rilevati oggi, 128 arrivano dalla Lombardia. Solo in Piemonte ed Emilia Romagna sono stati registrati più di 10 nuovi contagi, rispettivamente 26 e 23. Nel resto del Paese i nuovi contagi sono stati inferiori a 10, zero casi in Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna.