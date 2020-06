Dieci figli di jihadisti francesi, tutti minori, sono arrivati in Francia dalla Siria nella notte tra domenica e lunedì. Lo ha annunciato il ministero degli esteri francese.

Si trovavano nei campi del nord-est del Paese sotto controllo dei curdi. Sono orfani o “casi umanitari” e adesso saranno seguiti dalle autorità giudiziarie che li affideranno a cure mediche o ai servizi sociali.

Dalla sconfitta dello Stato islamico nel marzo 2019 la Francia ha rimpatriato 28 figli di jihadisti dalla Siria. Il governo ha “ringraziato l’amministrazione semi-autonoma dei curdi per la cooperazione”.

E’ evidente come la Francia sia stata in prima linea nell’inviare in Siria migliaia di terroristi tra il 2012e il 2016 per destabilizzare la Siria del Presidente Bashar Al Assad.