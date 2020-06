L’Organizzazione mondiale della Sanità ha registrato 183.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Bbc. Si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall’inizio della pandemia ed è dovuto soprattutto all’aumento delle persone positive in America Latina. Oltre 50.000 di questi nuovi casi infatti sono stati segnalati in Brasile, poi negli Stati Uniti e India.

In Brasile superati i 50 mila morti – Il Brasile ha annunciato di aver superato la soglia dei 50 mila morti per l’epidemia di coronavirus. Con circa un milione di contagi, si conferma il secondo Paese più colpito dalla pandemia al mondo dopo gli Stati Uniti, che conta circa 120 mila morti e oltre 2,2 milioni di casi. Il ministero della Salute ha registrato nelle ultime 24 ore 641 nuovi decessi, portando il bilancio a 50.617, mentre i contagi sono saliti a 1.085.038.

Crollo dei casi a Pechino, 9 in 24 ore – Sono soltanto nove i nuovi casi di coronavirus registrati a Pechino nelle ultime 24 ore. Lo hanno annunciato le autorità cinesi secondo quanto riportato dalla Bbc. Si tratta di 22 contagi in meno del giorno precedente e del numero più basso degli ultimi dieci giorni.