Rapina al gestore di un supermercato a Oliena, nel Nuorese. Due malviventi armati di fucili e con il volto coperto hanno colpito alla testa l’uomo che si trovava a bordo della sua auto, in via Melis, mentre stava andando a portare l’incasso del supermercato in banca. Subito soccorso dai medici del 118, è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per le prime cure.

Nel paese e nelle campagne circostanti è caccia all’uomo. Sul posto oltre ai carabinieri della stazione di Oliena, ci sono anche i militari della Compagnia di Nuoro. Ancora non si conosce l’ammontare del bottino.