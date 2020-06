Tornano le rilevazioni sugli incassi delle sale cinematografiche, dopo i mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria. Numeri decisamente non paragonabili né a quelli pre-covid né a quelli dello stesso periodo dell’anno scorso, ma indicatori di un piccolo segnale di ripartenza.

Nel weekend sono state circa 17mila 500 gli spettatori che hanno deciso di vedere un film in sala pe run incasso di poco superiore ai 100mila euro, contro i quasi 3 milioni di un anno fa.

Al primo posto delle rilevazioni Cinetel si piazza I Miserabili, film di Ladj Ly ispirato alle rivolte di strada di Parigi del 2005, che ha guadagnato quasi 20mila euro. Dietro, con 11mila euro, si piazza Favolacce, la favola nera dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano, miglior sceneggiatura al Festival di Berlino. Terzo posto per la Palma d’oro di Cannes, il film sudcoreano Parasite già uscito e ora tornato in sala, con 7.300 euro di incasso. Nella top ten seguono Bad Boys for life (4170 euro), Piccole donne (3401 euro), Cattive acque (3328 euro), Dopo il matrimonio (3199 euro), The Grudge (3084 euro), Richard Jewell (2701 euro), Odio l’estate (2263 euro).