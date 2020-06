Come preannunciato venerdì, le condizioni meteo sono nettamente miglioramento. Abbiamo vissuto una domenica all’insegna del sole, del caldo e chi ha potuto del mare.

Le temperature sono salite, è vero, ma per il momento non abbiamo particolari eccessi termici. Detto che l’Alta Pressione andrà a consolidarsi nel corso della settimana, possiamo già dirvi che non ci aspettiamo ondate di caldo particolarmente intense.

Le proiezioni ci dicono che da qui al prossimo weekend (ormai a ridosso di luglio) dovremmo portarci leggermente al di sopra delle medie climatiche di riferimento.

Si parla di 1-2°C, difficilmente oltre. Ciò vuol dire che farà caldo sì, ma senza gli eccessi che conosciamo con l’africano. Sul fronte nubi poco o nulla da segnalare, così come sul fronte venti. Avremo le tipiche brezze costiere, durante le ore più calde della giornata, considerando che i mari non sono ancora caldi saranno brezze veramente refrigeranti.

Il calore si sentirà un po’ di più nell’interno, ma sarà caldo secco.

Insomma, si prospetta una gran bella settimana d’Estate e molto probabilmente si andrà avanti su questi binari sino ai primi di luglio.

In collaborazione con MeteoSardegna