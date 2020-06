Dopo il rinvio dell’udienza e dopo il lockdown è atteso per mercoledì 24 giugno un nuovo passo per arrivare alla sentenza sul ricorso presentato da 7 associazioni antimilitariste contro il progetto di ampliamento della Rwm Italia Spa in territorio di Domusnovas e Iglesias.

Fin dalle prima mattina, davanti al tribunale di piazza del Carmine, Italia Nostra, Comitato Riconversione RWM, Unione Sindacale di Base USB, ARCI Sardegna, Centro Sperimentazione Autosviluppo, Legambiente Sardegna e tanti altri si ritroveranno a manifestare davanti alla sede del Tar.