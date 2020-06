Siamo del “comitato idonei graduatorie sanità post 2015” e scriviamo alla vostra redazione per ottenere visibilità e chiedere alla politica regionale una proroga della scadenza delle nostre graduatorie dopo che in passato le precedenti graduatorie sono state prorogate anche per 9 anni.

Le nostre graduatorie, di medici, oss, tecnici vari e amministrativi, scadono a settembre 2020 per via di una norma nazionale. Alcune di queste graduatorie, son rimaste quasi inutilizzate.

Ora, per via del covid19, non son permesse nemmeno nuove procedure concorsuali visto che si creerebbero difficoltà a non far assembrare migliaia di persone per le varie prove di selezione, quindi alla luce di questo, in attesa del superamento dell’emergenza pandemica, chiediamo che nel frattempo vengano prorogate le graduatorie esistenti almeno al fine di sopperire le sostituzioni di tempo indeterminato per turnover come i pensionamenti e darci una speranza di raggiungere un sogno.

Ringraziamo Josto Zedda e gli altri amministratori del gruppo Facebook “concorsi sanità Sardegna” per averci dato sempre visibilità e supporto sul gruppo e lui in modo particolare per aver portato il nostro problema ai vertici in Regione, ora chiediamo anche noi pubblicamente che la politica regionale ci aiuti in modo bipartisan.

comitato idonei graduatorie sanità post 2015