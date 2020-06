No al recupero dell’ex colonia marina in riva al mare a Funtanazza, sulla costa di Arbus. A frenare il progetto è l’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna.

Secondo i funzionari della Regione Sardegna, la costruzione di un albergo da parte della Scivu srl, società del patron di Tiscali Renato Soru, non potrà essere effettuata poichè il progetto è incompatibile con la legislazione vigente. A confermarlo è il sindaco di Arbus Antonello Ecca, che invece si dice favorevole alla riqualificazione della struttura.

Come spiega lo stesso Ecca, “l’Ufficio tutela del paesaggio non si è espresso negativamente”. Ma “l’iter di adozione del nostro Piano urbanistico comunale non è completato: noi lo abbiamo adottato l’anno scorso in Consiglio e lo abbiamo rivotato dopo le osservazioni della Regione e del Comune”.

Si deve attendere una risposta definitiva della Regione. Nel frattempo, però, il progetto di Funtanazza è stato presentato con le indicazioni del nuovo Puc (non ancora adottato). Attualmente, al posto del Puc, vige ancora il piano regolatore generale.