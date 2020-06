Lavoratori Forestas sul piede di guerra. “L’inquadramento del personale dell’Agenzia non può essere imposto per legge”. È la dichiarazione fatta da Flai Cgil e Fai Cisl che esortano il Consiglio regionale a non approvare il testo unificato nella seduta di martedì 23 giugno: essa prevede infatti l’inquadramento di circa cinquemila lavoratori nel contratto della Regione. I sindacati non escludono azioni di lotta.

Secondo le sigle “va seguito l’iter tracciato delle leggi 43/2018 e 6/2019 e contestualmente, se si vuole assicurare la campagna antincendio a salvaguardia del territorio sardo, si può trovare un accordo transitorio in deroga tra le parti firmatarie del vigente contratto, nelle more della ripresa della contrattazione col Coran”.