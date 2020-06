“Giovedì la strada Sassari-Alghero sarà al Cipe per una informativa importante e spero dirimente”. Lo annuncia l’ex sindaco di Alghero Mario Bruno.

“Credo infatti, e lo dico da tempo, che la soluzione per la strada Sassari-Alghero a 4 corsie non stia nella interpretazione del Ppr con legge regionale per avere poi argomenti da portare al Tar, ma sia politica – osserva – Di fronte a un parere della Commissione VIA che non tiene conto che quel tratto di strada è il completamento di un’arteria progettata, già autorizzata con VIA nel 2003 e già realizzata quasi interamente, il CIPE e il Consiglio dei Ministri (tenuto conto dei pareri del MIT, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Regione e del Comune di Alghero) possono ribaltare il parere VIA e autorizzare l’appalto dei lavori per concludere la strada a 4 corsie”.

Venerdì 26 giugno alle 10.30 Bruno sarà in collegamento col Ministero delle Infrastrutture su invito del Ministro Paola De Micheli, con la Regione, il Sindaco di Alghero e l’Anas: “Sono certo si troverà la tanto auspicata soluzione. Abbiamo infatti cercato un percorso utile e fattivo con il senatore Francesco Laforgia che ringrazio e con la segreteria tecnica del MIT diretta dal dottor Mauro Antonelli. Ringrazio anche la deputata Paola Deiana”.