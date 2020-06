Emilio Fede, ex direttore del Tg 4, è stato arrestato a Napoli dopo essere evaso dagli arresti domiciliari per cenare, nella serata di lunedì 22 giugno sul lungomare con la moglie, l’ex senatrice Diana De Feo, in occasione del suo 89esimo compleanno. La notizia è stata riportata dal quotidiano Roma.

Fede ha altri 4 anni da scontare ai servizi sociali e, secondo le prime informazioni, pare non abbia atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli, comunicando lo spostamento ai carabinieri di Segrate.