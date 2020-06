Anche la Sardegna partecipa alla mobilitazione nazionale unitaria prevista per mercoledì 24 giugno da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uiltrasporti per sollecitare interventi che diano risposte certe ai lavoratori di mense e pulizie scolastiche e aziendali. Nell’Isola sono circa mille i lavoratori coinvolti, due le manifestazioni previste davanti alle Prefetture di Sassari e Cagliari, a partire dalle 10.

“In tanti sono senza reddito da tre mesi, la cassa integrazione non arriva o è già finita, e come ogni anno i contratti verranno sospesi per i mesi estivi, questa volta senza alcuna certezza di riprendere a settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico”, si legge nel comunicato del Sindacato.

Per queste ragioni i sindacati hanno organizzato manifestazioni in tutta Italia, anche per sostenere l’emendamento, presentato da Cgil, Cisl e Uil nazionali, al decreto Rilancio che verrà discusso in Parlamento proprio a partire da mercoledì 24 giugno. Le categorie chiedono di estendere gli ammortizzatori sociali per 27 settimane e di anticipare subito le quattro settimane previste da settembre.