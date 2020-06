“L’accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Se tutto va bene continueranno a essere all’altezza dei termini dell’intesa”. Lo scrive Donald Trump in un tweet per fare chiarezza dopo che il suo consigliere Peter Navarro ha lasciato intendere che fosse arrivata la fine per l’accordo a causa del coronavirus.

Navarro si è poi corretto pochi minuti dopo che l’intervista è andata in onda, facendo affondare i future sugli indici di Wall Street. Le sue dichiarazioni sull’accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina ‘finito’ “non sono quello che sembrano, sono state – dice con i media americani – estrapolate dal contesto e si riferivano alla mancanza di fiducia” che gli Stati Uniti hanno nei confronti della Cina.