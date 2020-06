L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato la presenza di un guasto sulla propria condotta che fornisce l’acqua grezza del Cuga al potabilizzatore Abbanoa di Monte Agnese al servizio della città di Alghero. Sempre l’Enas domani dovrà eseguire un intervento di riparazione sull’acquedotto di acqua grezza del Coghinas che avrebbe potuto fornire un approvvigionamento alternativo al Cuga per l’impianto di Alghero che resterà del tutto disalimentato dalle 6 fino a mezzanotte.

Successivamente occorreranno i tempi tecnici per avviare nuovamente il potabilizzatore, riempire i serbatoi e ridare pressione in rete. Di conseguenza – informa Abbanoa – domani sarà necessario sospendere l’erogazione nel centro abitato e nelle borgate dalle 6 della mattina sino alle 6 della mattina di giovedì. Sono confermate le restrizioni previste sempre per domani a Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Tergu. Abbanoa ed Enas hanno concordato una serie di interventi nell’acquedotto Coghinas e nei potabilizzatori da eseguire in contemporanea per limitare le interruzioni dell’erogazione a un’unica giornata. Abbanoa ha in programma tre importanti operazioni di efficientamento e ingegnerizzazione delle proprie infrastrutture idriche.

Sarà installato un nuovo misuratore elettromagnetico nella condotta tra il potabilizzatore di Truncu Reale e l’impianto di sollevamento idrico di Monte Oro. Nel potabilizzatore di Truncu Reale sarà inserita una nuova saracinesca dell’acqua grezza in ingresso, Nel potabilizzatore di Castelsardo sarà installata una nuova pompa di alimentazione. In contemporanea, l’Enas eseguirà un intervento di riparazione lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.

I lavori comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza e degli impianti interessati. Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.