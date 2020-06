È in corso la riunione in videoconferenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Bruno Corda: il tema del giorno sono non solo i problemi legati alla movida registrata, nelle ultime settimane, in diversi quartieri del centro storico, ma anche l’abbandono di rifiuti, bottiglie e bicchieri rotti al termine dei raggruppamenti.

A volerne discutere all’interno del Comitato, era stato lo stesso sindaco della Città metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu, il quale aveva chiesto un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

In videoconferenza anche i vertici di Questura, carabinieri, polizia municipale e Guardia di finanza